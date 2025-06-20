İBB Meclisi’nde Tartışma Kavgaya Dönüştü

İBB MECLİSİ’DE SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı oturumu, CHP’li belediyelere yönelik sürdürülen soruşturmalar nedeniyle ciddi tartışmalara ev sahipliği yaptı. Toplantıda söz alan AK Parti’li Meclis üyesi Muhammet Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li başkanlarla ilgili tutuklamalara kadar uzanan soruşturmaları gündeme getirdi. Ayrıca Kaynar, etkin pişmanlık ifadeleri hakkında bazı iddiaları meclis kürsüsünde dile getirdi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Kaynar, “Başkanım, bu mecliste bu iddialar konuşuluyor. Çıkın, ‘Bunlar doğru değil’ deyin,” diyerek çağrıda bulundu. Ancak Meclis Başkanvekili, “Burası mahkeme değil” yanıtıyla Kaynar’a müdahale etti. Tansiyonun yükseldiği bu ortamda, Kaynar konuşmasına devam ederek CHP grubuna, “Madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, hodri meydan” diyerek meydan okudu.

ARBEDENİN ARDINDAN OTURUMA ARA VERİLDİ

Bu sözlerin ardından meclis salonunda gerginlik arttı ve taraflar arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen bu olay, başkanlık makamının oturuma ara verme kararı almasına sebep oldu. Yaşanan kavga, salonda uzun süre yankı buldu.