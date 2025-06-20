İBB Meclisi’nde Tartışmalar Alevlendi

MECLİS OTURUMUNDA SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı toplantısı, son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların etkisi altında yoğun tartışmalara neden oldu. Toplantıda söz alan AK Parti’li Meclis üyesi Muhammet Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li belediye başkanları hakkında süren soruşturmaları gündeme getirdi. Kaynar, etkin pişmanlık ifadelerine dair bazı iddiaları meclis kürsüsünde dile getirerek, “Başkanım, bu mecliste bu iddialar konuşuluyor. Çıkın, ‘Bunlar doğru değil’ deyin,” ifadesiyle yetkililere çağrıda bulundu.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ’NDEN MÜDAHALE

Ancak Meclis Başkanvekili, “Burası mahkeme değil” diyerek Kaynar’a müdahale etti. Bu müdahaleye rağmen gerilimi artıran Kaynar, CHP grubuna dönerek, “Madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, hodri meydan” şeklinde bir meydan okuma yaptı. Bu Melis içindeki ifadelerden sonra meclis salonunda tansiyon yükselerek, taraflar arasında başlayan sözlü tartışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü.

KAVGA SALONA DAMGA VURDU

Başkanlık makamı oturuma ara verme kararı alsa da, yaşanan kavga salonda dikkat çekti. Bu olay, önemli bir yasama sürecinde, siyasi gerilimlerin ne kadar yükselebileceğini gözler önüne serdi. İstanbul’da politikaların gidişatı, böyle tartışmalı ve gergin meclis oturumlarıyla etkilendiği anlaşılıyor.