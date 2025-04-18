İbb Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönetiminde Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

İHALE İÇİN MAHKEME KARARI

Toplantıda, mahkeme kararı doğrultusunda şartların değiştirilmesiyle 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması gündeme alındı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 29 yıllık süreyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına dair karar alındığı, bu kararın İBB Meclisi tarafından da onaylandığı ifade edildi. İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odası tarafından açılan davada, mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtildi.

İHALE KARARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündemde yer alan maddede, mahkeme kararına uygun olarak, kanunla çelişmeyen hususların uygulanması şartıyla, 2 bin 500 taksinin, gerçek kişilere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 29 yıllığına ruhsat verilmek üzere işletilmesi için 2886 sayılı kanun çerçevesinde ihale yapılması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, 29 yıllık ruhsat verilerek 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.