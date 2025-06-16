İBB Meclisi Toplantısı Yapıldı.

TOPLANTI VE HATIRLATMA

İBB Meclisi’nin Haziran Ayı 3’üncü Oturumu, Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 132 gündem maddesi ele alındıktan sonra, soru önergeleri okundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2’nci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında toplandı. 133 maddelik gündemin görüşüldüğü oturum, geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı kaza sonucu hayata veda eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anılmasıyla başladı. Yaklaşık bir saat süren oturumun ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI UNUTULMADI

CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, tutuklu belediye başkanlarına ilişkin bilgiler paylaştı. “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü gözaltına alındı. Şu an tam 230 gündür tutuklu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, 17 Ocak günü gözaltına alındı ve 145 gündür tutuklu. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, 3 Mart gününden bu yana 105 gündür tutuklu ve en son 31 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Gaziosmapaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara tam 16 gündür tutuklu” ifadelerini kullandı.

İDDİALAR VE YARGI

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, konuya ilişkin görüşlerini belirtti. “Hepinizin vicdanına seslenerek söylüyorum. Biz bu iddiaların doğru olmamasını temenni ediyoruz. Ancak, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, birtakım iddialar mevcut. 25 tane itirafçı var. İBB grup başkan vekilleri de dahil olmak üzere. Bunun kararını ben vermeyeceğim. Niye tutuklu yargılanıp yargılanmadığı mahkemelerin işi, benim değil. Mahkeme karar verecek, savcı karar verecek. Bu iddialara dayanarak ben yargıyı tanımam, mahkemeyi tanımam. Ben seçilmiş bir belediye başkanıyım. Sizin seçilmiş olmanız, hukuki sorumluluğunuz olmadığı anlamına mı geliyor? Hesabını vereceksiniz” dedi.