İBB Meclisinde 2024 Denetim Raporu Sunuldu

2024 YILI DENETİM RAPORU SUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2024 yılı denetim raporunu Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirdi. Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönettiği oturumda, CHP’li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Ediz Zeyrek, raporu sundu. Zeyrek, raporun ana denetim kısmını kendilerinin hazırladığını, şerh raporunun ise AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar tarafından hazırlandığını ifade etti.

DENETİM RAPORU HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Zeyrek, denetim raporunun açık, şeffaf bir şekilde ve kanuni yetkileri doğrultusunda hazırlandığını vurguladı. “Denetim raporunun, objektif kriterlere göre hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz” diye belirtti. Raporun oluşturulmasında uzman personelin destek alındığını da aktaran Zeyrek, belediye iştirak şirketlerinin hesaplarının yalnızca Sayıştay denetimine tabi olduğunu, bu nedenle raporda buna yer verilmediğini söyledi.

İBB’NİN GELİR VE GİDERLERİ

Zeyrek, İBB’nin 2024 yılındaki toplam gelirlerinin 179 milyar 633 milyon 904 bin lira olarak gerçekleştiğini belirtti. “Bir önceki yıl 105 milyar 633 milyon lira olan gelir ile kıyaslandığında yüzde 70 oranında artış var” dedi. Ayrıca, giderlerin de yüzde 95,16 oranında arttığını ifade eden Zeyrek, borç durumunu şu şekilde özetledi: “2024 yılında yurt içi bankalardan 10 milyar 574 milyon lira, uluslararası finans kuruluşlardan ise 9 milyar 209 milyon 295 bin lira borç kullanıldı. Toplam borç 19 milyar 783 milyon 295 bin lira.”

ÖDEME DETAYLARI VE FİNANSMAN KULLANIMI

Zeyrek, ödemelerle ilgili de bilgiler paylaşarak, “Toplam 15 milyar 895 milyon 855 bin lira anapara geri ödemesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı. 2024 yılında net finansman kullanımının önceki yıla göre yüzde 437 oranında düştüğünü belirten Zeyrek, bu durumun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. 2024 bütçesinde hedeflenen 218 milyar 500 milyon lira gider ile karşılaştırıldığında, 179 milyar 633 milyon 904 lira gelir elde edildiğini belirtti ve bu oranın yüzde 82,21 olduğunu ifade etti. Gelir artışının önemli sebepleri arasında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yanı sıra sermaye gelirlerinin de 2023 yılına göre artması olduğunu aktardı.