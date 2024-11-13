İBB Meclisinde Gerilim: AK Parti Çekildi

MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde gergin anlar yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili CHP grubuna söz hakkı verilmesi sonrası, AK Parti grubu toplantıyı terk etti. AK Parti, kendilerine söz hakkı tanınmadığını belirtti.

TOPLANTI DETAYLARI VE YAPILAN AÇIKLAMALAR

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında düzenlendi. CHP’li Meclis Üyesi Onursal Adıgüzel ile Erdinç Aktaş, Ahmet Özer’in durumu ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bu esnada, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sürece dair gündem dışı konuşma yapmak istedi. Ancak, Başkanvekili Aslan’ın buna izin vermemesi gerginliği artırdı.

CHP’Lİ ÜYELERİN KONUŞMALARI TARTIŞILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, toplantılarda toplam 4 CHP’li üyenin Esenyurt Belediyesi ile ilgili konuştuğunu ifade etti. Bugünkü oturumda grup sözcülerinin bu konuşmalara yanıt vermesini talep etti. Ancak Aslan yine söz vermeyince, AK Parti grubu toplantıyı terk etmeye karar verdi.