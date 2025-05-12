İBB Meclisinde İhaleler Gündeme Geldi

İHALELER GÜNDEMDE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyenin ihaleleriyle ilgili konuları masaya yatırdı. Mayıs ayı toplantılarının ilk oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleşti. Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, geçmiş dönemde 5 sene denetim komisyonu başkanlığı yaptığını ifade etti. Bu süre zarfında belediyenin yaptığı yüzlerce usulsüzlüğü raporladıklarını belirten Kaynar, “Bunların hepsi belediyede mevcut, bu raporlarımız. Bu dönemde de denetim komisyonu üyesi olarak görev yaptım. Burada söyleyim, 98 adet ihaleyle ilgili bizim usulsüzlük tespitimiz var. İETT ile ilgili 20, İSKİ ile ilgili 9 adet dosyada usulsüzlük tespitleri vardır.” dedi.

SORUŞTURMA VE RAPORLAR

Mevcut İBB yönetiminin belediyenin birçok kez denetimden geçtiğini ve usulsüzlük tespit edilmediğini iddia ettiğini aktaran Kaynar, “Şu anda İBB’yle ilgili yapılmakta olan soruşturmanın ana konusu, ana dayanağı mülkiye müfettişleri tevdi ve MASAK raporlarıdır. İhalelerde yapılan usulsüzlükler raporlarda mevcuttur. Bunlar, belediyenin tozlu raflarında kalmayacaktır.” diye ekledi. Belediyenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerden, seçme usulü ile incelenen dosyalar üzerindeki tespitlerini aktaran Kaynar, “İhalelerde, ihale konusu işin gerektirdiği yeterlilik şartları dışında, sadece ihaleyi alan firmanın katılabileceği şartlar konularak rekabet engellenmiş. İhaleler piyasa şartlarına göre çok düşük artırım oranlarıyla yapılmış, kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak yapılmadığı için belediye zarara uğratılmıştır.” şeklinde konuştu.

İHALELERDE TEK FİRMA KATILIMI

Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi’ndeki taşınmazın kiralanması işinin ihalesinin 27 Mart 2024’te gerçekleştiğini, ihaleye sadece bir firmanın katıldığını söyledi. İhale bedelinin 7 milyon 850 bin TL artı KDV olarak, MARS Sportif Tesisler İşletmeciliği AŞ’ye verildiğini belirtirken, “Oy çokluğu olmasının nedeni geçen seneki encümende bizim meclis üyelerimizin de olmasıdır.” dedi. Ayrıca, Eyüpsultan Cezri Kasım Mahallesi’ndeki 620 metrekarelik taşınmazın işletmesi ihalesinin de tek firma tarafından alındığını, 3 yıl için 7 milyon 300 bin lira artı KDV bedelle AKKO Park Gıda ve Turizm AŞ’ye verildiğini belirtti. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi’ndeki 5 bin 443 metrekarelik alanın da benzer şekilde ihaleye tek firmanın katıldığını dile getiren Kaynar, toplamda 22 benzer ihale tespit ettiklerini kaydetti.

CHP’DEN YANIT

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise denetim komisyonu raporlarının AK Parti ilçe belediyelerinden de geldiğini, bunları da incelediklerini vurguladı. Özcan, “AK Parti ilçe belediyelerinde hep 3, 4 aynı firmanın katılıp hep tek firmanın aldığı 1’den fazla ihale var. Tesadüfe bakın.” dedi.