İbb Meclisinde Özel Toplantı Kararı Alındı

İBB MECLİSİNDE ÖZEL OTURUM KARARI VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, haziran ayı içinde deprem ve Kanal İstanbul konularında özel bir oturum düzenlenmesine yönelik karar alındı. İBB Meclisi, mayıs ayı toplantılarının ilk oturumunu İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirdi.

KANAL İSTANBUL İÇİN ÖZEL OTURUM TEKLİFİ

Meclis’te ek tekliflerin sunulduğu bölümde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, haziran ayında grup başkanvekillerinin ortak bir karar alacağı tarihi belirleyerek Kanal İstanbul ile ilgili özel bir oturum yapılması önerisinde bulundu. Bu öneri, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

DEPREM GÜNDEMİ İÇİN DE ÖZEL OTURUM

Ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) grubu, İstanbul’un depreme hazırlığı ile ilgili olarak özel bir oturum gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Mecliste yapılan oylamada, deprem gündemini ele alacak toplantı teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.