İBB Medya A.Ş. Başkanı’nın Evinde Arama Yapıldı

İBB MEDYA A.Ş. BAŞKANI MURAT ONGUN’UN EVİNDE ARAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen soruşturmalarda İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ikametinde gerçekleştirilen aramada, büyük miktarda nakit para ve av tüfekleri ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak terör ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili 2 ayrı soruşturma başlatmış durumda.

ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan 87 şüpheli hakkında yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Beykoz’daki adresinde gözaltına alınan Murat Ongun’un evine dair yapılan aramalarda ele geçirilen döviz, Türk Lirası, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliye karşı çeşitli suçlamalarla soruşturmalar yürütüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlarından soruşturmalar devam ediyor. Gözaltı kararları doğrultusunda harekete geçen emniyet yetkilileri, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu toplamda 84 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ederken, haklarında gözaltı talimatı bulunan 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sürerken, ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çabaları ise devam ediyor.