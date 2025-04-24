İbb Medya Aş’nın Avukatı Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SAVUNMA SUSMAZ

Serkan Günel, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Günel, saat 07.00’de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” Günel’in gözaltı gerekçesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.