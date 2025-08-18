İBB, Öğrencilere Burs Sağlamayı Sürdürüyor

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere burs olanağı sunmaya devam ediyor. Bu burs, İstanbul’da eğitim gören veya ailesi İstanbul’da bulunan maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Eğitim hayatını sürdüren gençler için bu destek, hem ekonomik bir rahatlattı hem de motivasyon kaynağı oluyor. Burs başvurularıyla ilgili bilgilerin detayları yazının devamında yer alıyor.

BURS BAŞVURU TAKVİMİ

İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı, 2025 dönemi için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, “İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını arıyor. Ancak belediyeden henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda başvurular, genellikle Eylül ayının son haftası ve Ekim ayı başında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenebileceği düşünülüyor. Başvurular açıldığında, öğrenciler işlemlerini gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Eğitim yardımı başvuruları, gencuniversiteli.ibb.istanbul internet sitesi ya da İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Başvuru sürecinde girilen bilgilerin doğruluğu oldukça önemli; zira sistem, beyan edilen evraklardaki verileri esas alarak değerlendirme yapıyor. Eğer öğrenci bir anne veya babasını kaybetmiş veya resmi olarak boşanmışsa, birlikte yaşadığı aile bireyine göre değerlendirme yapılıyor. Başvuru sürecinin sağlıklı ilerlemesi için tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi kritik öneme sahip.