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İBB Önünde Protestolar Büyüyor: Güvenlik Artırıldı

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR ARTIK ŞEHZADEBAŞI CAMİİ ÇEVRESİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından protesto gösterileri İBB Saraçhane Yerleşkesi’nde yoğunlaştı. Protestolar sırasında bazı katılımcıların Şehzadebaşı Camii’nin duvarlarına çıkması ve çevrede alkol tüketmesi dikkat çekti. Çok sayıda kişi, aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu gruplar, teravih namazı için camide toplandı. Daha sonra sloganlar atarak protestolarına devam etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayların gelişimiyle ilgili olarak, Abdurrahman Yazıcı’nın yayınına bağlanan Muhammed Fatih İnce, güvenlik önlemlerinin Şehzadebaşı Camii çevresinde yoğunlaştığını aktardı. İnce, “En üst düzeyde güvenlik önlemleri alınmış değil. Şu an mesai saatlerinde bulunuyoruz, bunu da göz önüne almak gerekir” diyerek mevcut durum hakkında bilgi verdi.

Haberin gelişmeleriyle ilgili olarak tüm gözler protesto gösterilerinin yaşandığı bölgedeydi.

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