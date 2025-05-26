İBB Operasyonu Devam Ediyor, 45 Gözaltı!

YOLSUZLUK İDDİASI ÜZERİNE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk iddialarıyla başlayarak devam eden soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda toplamda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldükten sonra, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İFADELER ALINIYOR

Soruşturma çerçevesinde 45 şüphelinin ifadeleri 14 savcı tarafından alınıyor. İfade verenler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da yer almakta. İfadeler, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda alınmaya devam ediyor.

GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI SORUŞTURMADA YER ALDI

Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde bazı şüphelilerle yapacağı görüşmeden önce korumalarının kameraları bantla kapattığı görüntüler de soruşturma dosyasına girmişti. İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın emniyet ifadesinde, kameraların herhangi bir talimat olmaksızın kapatıldığı iddia edildi. Akın, kameraların bantlanma nedenini ise “Kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir.” şeklinde açıkladı.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen usulsüzlüklerin ardından KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı, İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı ve diğer yöneticiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 45 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde alınmış, ayrıca firari 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürmekte. Önceki gözaltılarda bulunan Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın kapsamındaki suçlamalar arasında “yolsuzluk”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer almakta.