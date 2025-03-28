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İBB Operasyonu: Ekrem İmamoğlu ve 106 Kişi İçin Gözaltı Kararı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltı listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl oldu.

MERTHAN AÇIL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Merthan Açıl, yurt dışında yaşam sürdüğü için gözaltına alınamadı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte Açıl, sosyal medya hesaplarını apar topar kapattı. Olaylar gelişirken Şeyma Subaşı tatiline devam etti. Önce “Çocukları serbest bırakın” paylaşımında bulunan Subaşı, ardından “Sürekli olarak Allah bize hatırlatıyor” ifadesiyle birlikte şunları yazdı: “Biz zenginliğiz. Biz değeriz. Biz gücüz. Gürültüyle değil sessizlikle. Alabilmek ve geri verebilmek ibadet budur. Hayat budur.”

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