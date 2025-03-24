İBB Soruşturmalarında Polisi Tehdit Eden Gösterici Gözaltında

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun, ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolar sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir gösterici, burada bulunan bir çevik kuvvet polisine tehditkar sözler söyledi.

TEHDİTLERİN YERİNE ULAŞILDI

A.K. isimli şahıs, gösterinin ortasında barikatın önünde duran bir polise “Emekli olduğunda bulacağım seni. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım” diyerek seslendi. O anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medya platformlarında paylaşan A.K., sözleriyle dikkat çekti.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. A.K. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla işlem başlatıldı.