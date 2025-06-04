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İbb Soruşturmalarında Tutuklu İtirafçı Tahliye Edildi

İTİRAFÇILIK HUSUSU VE TAHLİYE SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olmasının ardından serbest bırakıldı. 13 Ocak’ta suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar dahilinde gözaltına alınmıştı.

ETKİN PİŞMANLIK AVANTAJI

Aziz İhsan Aktaş, itirafçı sıfatıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ev hapsi şeklinde adli kontrol koşuluyla cezaevinden tahliye edildi. Bu durum, dedikoduların ardından gelen bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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