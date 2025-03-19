İBB Soruşturması: 84 Kişi Gözaltına Alındı

GÖZALTINLAR DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, 84 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları da dahil olmak üzere, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Birçok kişi, gözaltına alınanların kimler olduğunu merak ediyor. Gözaltına alınanlar arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, belediye üst düzey yöneticileri ve iş dünyasından tanınmış isimler yer alıyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP içindeki “para sayma” görüntüleri üzerinden başlatılan soruşturma, tanıkların ifadeleriyle şekilleniyor. Tanıkların beyanlarına göre, “İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları ve bazı iş insanları ile iş birliği yaparak haksız kazanç sağladıkları” belirtiliyor. Soruşturma kapsamında, gizli kasa olarak tabir edilen sivil kişilerin de kullanıldığı ifade ediliyor. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık ve birçok tanınmış isim mevcut.

SUÇ ORGANİZASYONU İDDİALARI

Soruşturmanın ilerleyen detaylarında, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olduğu iddiası öne çıkıyor. Açıklamalarda, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişilerin, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin çeşitli birimlerinde göreve getirildiği, bu durumun suç örgütünün devamını sağlamak için oluşturulan alt yapılarla ilgili olduğu kaydediliyor. Soruşturma, birçok belediye iştirakinde yapılan usulsüz ihaleler ile “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “rüşvet” ve “irtikap” suçlarının örgütlü bir şekilde işlendiğini ortaya koyuyor.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Ayrıca, örgüt üyelerinin kendi şirketleri ile Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yüksek fiyatlı teklifler vererek, işlerin kendilerinin belirlediği sonuç fiyatlarıyla gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Yürütülen işlerin bir kısmının tamamlanmadığı veya hayali işler olduğu ve bu işlerin üzerinden aklanan paraların, kişisel zenginleşmenin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri için kullanıldığı ifade ediliyor.