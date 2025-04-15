İBB Soruşturması İle İlgili İddialar Yayılıyor

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasına dair çok tartışılan bir iddia gün yüzüne çıktı. Nefes yazarı Deniz Zeyrek, “Erdoğan sonuçtan memnun mu?” başlıklı yazısında iktidara yakın bir kaynağından gelen bilgileri paylaştı. Zeyrek, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Aslında doğrudan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil’ diye yazabilirdim. Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü?’ diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da, ‘Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü’ dediğine dair iddiaları gösterebilirdim. Ancak bunu yapamıyorum. Zira bunu bana anlatan hükümete yakın kaynağım bu bilgiyi onu kaynak göstererek vermemi istemiyor. Aynı bilgiye sahip olduğunu söyleyen başka bir kaynağım da çekindiğinden açıklama yapamıyor.”

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Zeyrek’in gündeme taşıdığı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulurken, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin X hesabından yapılan açıklamada, “İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp, ‘hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi” şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz” ifadeleri yer aldı.