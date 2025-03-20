İBB Soruşturması: İmamoğlu ve 87 Kişi Gözaltında

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAPILAN OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

METRODA YAPILAN ANONS VE İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’daki metro istasyonlarında kaydedilen bir video dikkat çekti. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, İmamoğlu’nun sesinin metrolarda anons olarak verildiği görüldü. Bu anonslarda “Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan” ifadeleri yer aldı.