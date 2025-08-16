İBB Soruşturması: İnan Güney ve 43 Şüpheli İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu kişileri kapsamaktadır. Bu kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltiliyor.

DÜN GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

PAZARTESİ GÜNÜ ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri öngörülüyor. İBB’ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması ile ilgili 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin 35’inin, tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde çeşitli dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları öne sürülüyor. Ayrıca, 9 şüphelinin Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında yer aldığı ve Bağdatlı ile bağlantılarının tespit edildiği iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan kişilerin isimleri arasında şunlar bulunuyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

97 KİŞİ TUTUKLU

Ek olarak, İBB’ye yönelik ilk operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart tarihinden bu yana toplam 97 kişi tutuklu bulunuyor.