İBB Soruşturması Kararları: Tutuklananlar ve Serbest Kalanlar

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ AŞAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri sona erdi. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği kararlarını açıklamaya başladı. Sürecin detayları ve hakimlik kararları merakla bekleniyor.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA OPERASYON

Bu soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatıldı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dahil olmak üzere 7 kişi, “kent uzlaşısı” temasıyla terör bağlantısı iddialarıyla suçlanıyor. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ciddi suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI DUYURULDU

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ayrıca tutuklanan diğer isimler ise şöyle: Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökce, Murat Ongun, Ali İlbak, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALANLAR

Soruşturma sırasında gözaltına alınan bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişiler arasında Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın yer alıyor. “Yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” şartıyla serbest kalanlar: Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Canan Münüklü, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın ve Can Akın Çağlar.