İBB Soruşturması Protestosunda Kızılay’da Gerginlik Çıktı

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI’NA YÖNELİK PROTESTO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için Kızılay’da bir grup toplandı. Protesto sırasında, polis barikatını geçmeye çalışan bazı göstericiler, polise mukavemet etti.

POLİS UYARI YAPTI

Polis ekipleri, gruba megafonla çeşitli zamanlarda dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak, bu uyarılara rağmen kalabalık dağılmayı reddetti. Göstericiler, polis ekiplerine havai fişekler, taşlar ve cam şişeler fırlatmaya başladı. Ayrıca, saldırıda kullanılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi aletler de bulundu.

POLİSE SALDIRI VE ZARAR GÖRENLER

Bu olaylar sırasında, atılan bir balta nedeniyle 1 polis memuru başından yaralandı. Yüzlerini maskeyle gizleyen protestocular, çevredeki iş yerlerinden masa ve sandalyeleri polise fırlatırken, bazıları da topladıkları eşyaları ateşe verdi. Protesto alanında park halinde bulunan birçok araç da atılan nesneler nedeniyle zarar gördü.