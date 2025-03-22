İBB Soruşturması ve İnce’nin MİT Eleştirisi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İmamoğlu ve diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri hala devam ediyor.

İNCE’DEN POLİSE HİTAP

Diğer taraftan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasının bir bölümünde polis ve jandarmalara seslenen İnce, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) hedef alarak, “Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT’in işidir, derin devletin işidir.” ifadelerini kullandı.

İnce, polislerin sorumluluğu hakkında da önemli mesajlar verdi: “Polis kardeşlerim sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim, siz Erdoğan’ın polisi değilsiniz, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız ama kusura bakmayın Van’dan giriyor Afgan Çanakkale’ye kadar geliyor, sınırlarımız kevgire dönmüş, yol geçen hanına dönmüş kimse bunu konuşmuyor ama gariban çocuklara gelip burada onları copluyorsunuz. Çok gaz meraklısıysanız, çok meraklıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın, teröristleri yakalayın.”