İBB Soruşturmasında 106 Gözaltı Kararı Verildi

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTI KARARLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “Terör ve örgütlü suçlar” soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu süreçte, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi gibi birçok kişi gözaltına alındı. Ercan Saatçi’nin gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ercan Saatçi’nin İhaleleri

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Ercan Saatçi’nin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., 2020 yılında İBB’den toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale almış. Bu ihaleler arasında “Organizasyon Kapsamında Muhtelif Tekstil Ürünleri ve Bayrak Temini Hizmet Alımı İşi”, “Organizasyon Kapsamında Muhtelif Broşürlerin Baskıları Hizmet Alımı İşi”, ve “Organizasyon Kapsamında Muhtelif Katalog, Bülten ve Dergilerin Basımı Hizmet Alımı İşi” bulunuyor.

Müzikal Kariyeri

1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ercan Saatçi, müziğe çocuk yaşta başladı ve özellikle pop ile rock müziğine yaptığı katkılarla tanınır hale geldi. 1990’lı yıllarda Türkiye’de pop müziğin yükselişine önemli etkilerde bulunan sanatçı, Grup Vitamin ve İzel-Çelik-Ercan gibi projelerle büyük başarılara imza attı. Kendisi, ayrıca birçok sanatçının albümlerine söz yazarı ve besteci olarak katkıda bulundu. 2000’li yıllarda müzik sektöründe yapımcı kimliğiyle öne çıkan Saatçi, çeşitli televizyon programları ve projeleri ile de müzik dünyasındaki etkisini sürdürdü.

Şüpheler ve Suçlamalar

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilirken, suça karıştığı belirtilen kişilerin İBB Başkanı olduktan sonra belediye birimlerinin yönetiminde işbaşına getirildiği ifade edildi. Suç örgütü üyelerinin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “rüşvet” ve “irtikap” gibi suçları organize bir şekilde işledikleri kaydedildi. Açıklamada, “Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK’li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ’nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları” bilgisi verildi. Ayrıca, alınan işlerin çoğunun tamamlanmadığı veya hayali işler olduğu, naylon fatura düzenleyerek elde edilen paraların suç örgütü faaliyetleri doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.