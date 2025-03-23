İBB Soruşturmasında 21 Tutuklama Kararı Geldi

SON GELİŞMELERİ İÇEREN ÖNEMLİ AŞAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında kaydedilen önemli bir aşamayı tamamladı. Emniyette geçen işlemlerin ardından, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen toplamda 92 şüpheli, savcılık ifadelerini tamamladı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği kararlarını açıklamaya başladı. Sürecin detayları ve hakimlik kararları ise büyük bir merakla takip ediliyor.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA BAŞLATILAN OPERASYON

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla başlatıldı. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, “kent uzlaşısı” gerekçesiyle terör bağlantısı iddialarıyla da suçlandı. Savcılık yolsuzluk dosyasında, 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ağır suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI AÇIKLANDI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. Tutuklanan diğer kişiler ise şu şekilde sıralandı: Buğra Gökce, Murat Ongun, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALANLAR

Gözaltına alınan isimlerden Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişiler için “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” şartları uygulandı. Serbest kalanlar arasında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ve Vahit Doğan yer aldı.