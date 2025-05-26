İBB Soruşturmasında 36 Tutuklama Talebi Var

İBB’YE YÖNELİK YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 46 zanlı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu zanlıların soruşturmasına dair ilk aşama tamamlandı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İFADELERİ TAMAMLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 46 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın da yer aldığı zanlıların ifade işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Savcılık, 36 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 10 kişi için adli kontrol tedbiri talep etti. Bu şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor. Soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi sonucu harekete geçilmişti.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı. Şu an firari durumda olan üç şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, bu soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan Kadriye Kasapoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.