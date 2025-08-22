İBB Soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş Serbest

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan şahıslar hakkında verilen adli kontrol kararları değişti. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında alınan ev hapsi kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDAKİ YENİ DURUM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına yol açan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında da önemli bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve etkin pişmanlık kuralları gereğince tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı da mahkemece kaldırıldı.

DİĞER İSİMLERDE DE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Aynı dosya çerçevesinde Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan şahısların ev hapsi kararlarının hepsi kaldırılmış oldu.