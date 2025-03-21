İBB Soruşturmasında Ekrem İmamoğlu İfade Veriyor

DÜZENLENEN SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kilit simlerinden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, polise ifade vermeye başlarken, usulsüz ihalelerdeki kirli çarkı açığa çıkaran MASAK raporu ortaya kondu. Şüpheli Ali Nuhoğlu’nun iş yerinde daha önce “elektrikçi” olarak çalışan ve şimdi İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan’ın, İBB’den 3 milyar liralık ihale aldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmaları çok yönlü bir şekilde sürdürüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları ile birlikte İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yaptığı araştırmada, Nuhoğlu’nun şirketinde elektrikçi olarak çalışmış olan Furkan Remzi Ceylan’ın 2023 yılı itibarıyla İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bilgisine ulaştı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile “İmamoğlu’nun kara kutusu” olarak anılan şüpheli Ali Nuhoğlu’nun ihale çarkı da bu şekilde açığa çıktı. Ceylan’ın yönettiği şirketin yalnızca 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT’tan 3 milyar liralık ihale aldığı tespit edildi. Mali Şube Polisi, bu paranın yeniden soruşturmanın kritik isimlerinden Ali Nuhoğlu’nun şirketine aktarıldığını araştırdı. 3 süper lüks villanın devredildiği tarihe denk gelen bu ihale sonrasında yapılan incelemelerde, aktarılan paraların yine Nuhoğlu’nun verdiği vekaletle Furkan Remzi Ceylan ve Nuhoğlu’nun şoförü M.G. tarafından bankadan nakit olarak alındığı ve dövize çevrildiği bilgisi elde edildi.

Döviz haline getirilen söz konusu ihale tutarının aynı kişilerce el değiştirmesi, dikkat çekici bir şekilde İBB Başkanı İmamoğlu’nun Ali Nuhoğlu’ndan Sarıyer Emirgan’da değerinin 1,5 milyar TL (yaklaşık 50 milyon dolar) olduğu kaydedilen 3 süper lüks villayı devraldığı tarihe denk geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifadeleri üzerinde çalışmalarını sürdürürken, İBB Başkanı İmamoğlu’nun bugün saat 15.00 civarında polise ifade vermeye başladığı bilgisi edinildi. İmamoğlu’nun Mali Şube’ye usulsüz ihalelerle ilgili vereceği ifadelerin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifade verme sürecinin devam edeceği bildirildi. İmamoğlu hakkında iki farklı dosya mevcut.