İBB Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Gerçekleşti

İLK TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olan terör ve yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklama kararları verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vurguladığı gibi, Serdar Haydanlı dahil olmak üzere toplamda 4 kişi hakkında tutuklama kararı alındı. Özel, Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturmanın detaylarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

SERDAR HAYDANLI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Özel, gözaltına alınan isimlerden yalnızca Serdar Haydanlı’nın serbest bırakıldığına dikkat çekerek, “Naylon fatura kesiyor” denilen kişinin kendisi olduğunu ifade etti. Haydanlı ile ilgili gelen bir soru üzerine Özel, “Gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi. Gözaltına alınanlara elde diye yazılmış, gelmeyenlerin yanına firari yazılmış. Bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Madem soruldu, söyleyelim.” diyerek durumu açıkladı. Özel, ayrıca avukatlarına, Haydanlı’nın durumunu öğrenmeleri için talimat verdiğini de belirtti.

ADLİYEDEN GELEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir.” şeklinde bilgi verildi. İBB’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, adliyeye sevk edilen 89 kişiden öne çıkan 5 şüpheli “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla karşı karşıya kaldı. Diğer 84 şüpheli ise “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN İŞ İNSANI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor. 2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol alarak dikkat çekiyor. Özellikle Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde de görev almış bir isim olarak ön plana çıkıyor.