İBB Soruşturmasında İtirafçı 3 Kişi Tahliye Edildi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk sorgulamasını sürdürüyor. “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla ilgili olarak yürütülen bu soruşturmanın kapsamı genişliyor.

İFADELER YARDIMCI OLDU

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı’nın “örgüte üye olmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından ifadesinin alındığı ve bunların dışında “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek” ve “örgüte üye olmak” suçlarıyla tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman’ın da savcılığa ek ifade vermek istediği bildiriliyor. Bu ifadeler, soruşturmanın seyrine önemli katkılar sağlıyor.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Savcılığın, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma potansiyeli taşıdığı değerlendirmesiyle, 3 şüpheliye “konutu terk etmemek” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda şüphelilerin tahliyesine karar vererek, adli kontrol tedbirini uyguladı.