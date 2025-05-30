İbb Soruşturmasında İtirafçılar Tahliye Edildi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu bir grup zanlı hakkında ilerliyor. Soruşturmada, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar öne çıkıyor. Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı, “örgüte üye olmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından, Güngör Gürman ise “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek” ve “örgüte üye olmak” suçlarından tutuklu bulunuyor. Bu şüphelilerin, savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE TAHLİYE

Savcılığın aldığı ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak şekilde değerlendirmesi üzerine, şüpheliler için “konutu terk etmemek” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi. Sulh ceza hakimliği, üç şüpheli için bu talebin kabul edilmesiyle birlikte adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.