İBB Soruşturmasında Murat Abbas Tahliye

İDDİALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 zanlı hakkında birçok suçlamadan dolayı soruşturma devam ediyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Soruşturma sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

TUTUKLULUK DURUMU VE YENİ GELİŞMELER

23 Mart tarihinden beri tutuklu bulunan Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas’ın tahliye edilmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Abbas’ın tahliyesiyle birlikte, soruşturma kapsamındaki diğer isimlerin durumu da merak ediliyor.

MURAT ABBAS’IN GEÇMİŞİ

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Kariyerine 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak başlayan Abbas, PWC, Bosch, Siemens ve Profilo Grubu gibi büyük şirketlerde finansal kontrolör ve finans müdürü olarak önemli görevler üstlendi. 2014 yılında Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başlayan Abbas, Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevde, 6 yıl boyunca kurumun çeşitli bölümlerinden sorumlu oldu.