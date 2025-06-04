İBB Soruşturmasında Murat İlbak Tahliye

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE TAHLYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması çerçevesinde etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat İlbak, tahliye oldu. İlbak, 1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan İlbak, mezuniyetinin ardından iş dünyasında kariyer yapmaya başlamıştır.

MURAT İLBAK’IN KARIYERİ

İlk olarak StröerGroup bünyesinde çalışmaya başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve 2006 yılında CEO pozisyonuna yükselmiştir. Bugüne kadar birçok sektörde önemli görevler üstlenen İlbak, hâlâ pek çok şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Ayrıntılar geliyor…