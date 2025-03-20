İBB Soruşturmasında Radyo Sahibi Gözaltında

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA YER ALIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında, Antalyaspor’un eski teknik direktörü ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza’nın Türkiye’deki en yakın dostlarından biri olarak bilinen reklamcı ve radyocu Murat Kapki de bulunuyor. Türkiye futbol camiasında tanınan bir isim olan Kapki, uzun süre Alex De Souza ile yakın dostluğu ile akıllarda kalıyordu.

FENERBAHÇE İLE BAĞLARI GÜÇLÜ

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Fenerbahçe’nin eski kaptanı ile sıkı bir bağ kuran Kapki, maçları De Souza’nın locasından takip ediyor ve kulis bilgilerini taraftarlarla paylaşıyor. Fenerbahçe ile Alex arasındaki problemler döneminde, taraftarlar tarafından en çok takip edilen isimlerden biri haline dönüşmüştü. Advertcity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Radyo Gol’ün sahibi olan Kapki’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Medya A.Ş. soruşturmasında isminin geçtiği açıklandı.

İHALELER VE USULSÜZ KAZANÇ İDDİALARI

Kapki’nin şirketleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerle haksız kazanç elde ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Soruşturma kapsamındaki bu ihalelerden yaklaşık 180 milyon TL’lik usulsüz kazanç sağlandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kapki’nin işlemleri devam ediyor.