İBB Soruşturmasında Rüşvet İddiası Başlatıldı

İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dile getirdiği “İBB soruşturmasında rüşvet” iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıyor. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci hakkında yürütülecek olan bu soruşturma, rüşvet iddialarının aydınlatılması amacıyla gerçekleştirilecek.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, “14 Ağustos 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.” ifadelerini kullanarak, soruşturmanın gerekçelerini ve ilerleyişini duyurmuş durumda.