“İBB Soruşturmasında Tanık Avukattan 5 Milyon Dolar Rüşvet İddiası”

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarına ilişkin deliller toplanıyor. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen M.A.İ, Capacity AVM’nin avukatlığını yaptığını ve otopark ruhsatlandırma sürecine hakim olduğunu belirtti.

AVM OTOPARKINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

M.A.İ, belediyenin taleplerini müvekkillerinin kabul etmemesi üzerine otoparkın mühürlendiğini öne sürdü. “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakı inceledik. İmar affından yararlanıldığını, harçların ödendiğini ve imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik” dedi. Mimar Sefer Kocabaş’ın da binanın mevzuata uygun olduğunu doğruladığını aktaran tanık, Ali Rıza Akyüz ile yapılan görüşmede belediyenin “paraya ihtiyacı olduğu” yönünde ifadeler duyduklarını söyledi.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TALEBİ

M.A.İ, Süleyman Atik ile yaptığı görüşmeyi anlatarak, “Bize ‘resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini takip ettiğini ve net olarak 5 milyon dolar talep edildiğini’ söyledi” ifadelerini kullandı. Bu talebi hukuka aykırı bulduklarını ve reddettiklerini belirten tanık, ardından AVM hakkında yıkım kararı çıkarıldığını ve para cezası kesildiğini aktardı.

CHP KURULTAYINDA PARA DAĞITIMI İDDİALARI

Tanık E.Ç, CHP’nin son dönemdeki usulsüzlükleriyle ilgili bildiklerini anlattı. CHP Kurultayı sırasında Marriot Otel’de Özgür Çelik ve Özgür Karabat’ın delegelere para dağıttığını iddia eden E.Ç, “Seçimi Özgür Özel kazansın diye çantalar dolusu para dağıttılar” dedi. Ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvet verildiğini öne sürerek, CHP Bursa İl Başkanının oğlu Ozan Yeşiltaş’ın İBB Kültür AŞ’de işe alındığını belirtti.

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

E.Ç, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresindeki isimlerin rüşvet ve komisyon ağı kurduğunu iddia etti. Fatih Keleş’in İmamoğlu’nun “kasalarından biri” olduğunu ve inşaat işlerinden komisyon aldığını söyleyen tanık, Murat Ongun’un ise sosyal medya operasyonlarını yönettiğini ve belediyeden alacakları tahsil ettiğini öne sürdü. KİPTAŞ’ın başındaki Ali Kurt’un da ihalelerden komisyon alarak bu paraları İmamoğlu’nun seçim çalışmalarında kullandığını iddia etti.

BELEDİYE İŞLERİNDE RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARI

Tanık, Adem Soytekin’in KİPTAŞ ihalelerinden pay aldığını, Hasan Akgün’ün ise Büyükçekmece’de imar işlerinden rüşvet topladığını savundu. Mehmet Murat Çalık’ın İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki sistemini yönettiğini, Halis Kahriman’ın da İmamoğlu’nun finansal işlerini yürüttüğünü öne sürdü. E.Ç, bu bilgilerin bir kısmını CHP delegesi Veysi Uyanık’tan öğrendiğini belirterek, “Delegelere verilen paralar ve alışveriş kartları rüşvet olarak toplanan paralardır” dedi.