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İBB Soruşturmasında Tutuklular Sevk Edildi

CEZA EVİ SEVKİ İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan bazı kişilerin, farklı illerdeki cezaevlerine sevk edileceği iddia ediliyor. Gelişmeyi kamuoyuna duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilecek tutukluların kimler olduğunu ve hangi cezaevlerine gönderileceğini açıkladı.

TUTUKLULARIN CEZAEVİ DAĞILIMI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın verdiği bilgiye göre tutukluların cezaevi dağılımı şöyle olacak: Murat Ongun ve Hüseyin Köksal, Çorlu Cezaevi’ne; Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz, Tekirdağ Cezaevi’ne; Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli Cezaevi’ne sevk edilecek.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Konu hakkında avukat Hüseyin Ersöz de bir açıklama yaptı. Ersöz, Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Saat 21.00 itibarıyla sağlık kontrolünden geçirilen tutukluların, sabah saatlerinde gerçekleşecek nakil için hazırlık yapmaları istendi.

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