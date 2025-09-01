İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Var

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni sonrasında İstanbul Adliyesi’nde muhabirlerle bir sohbet toplantısı yaptı. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Gürlek, operasyonu ilk olarak iş insanı Murat Kapki’nin öğrenmiş olduğunu belirtti. “Kapki, bir günde 8 malını devretti. Nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. O malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ VE İDDİANAME SÜRECİ

Başsavcı Gürlek ayrıca, etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdikleri ifadeler sonucunda çok sayıda kişinin tutuklanmasına neden olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın soruşturması doğrultusunda Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin hazırlanacağını duyurdu. Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin Eylül ayında tamamlanacağını, diğer iddianamelerin ise Ekim ayı içerisinde hazır hale geleceğini aktardı.

CANLI YAYIN VE DELİL DURUMU

İBB soruşturmasına ilişkin duruşmaların “TRT’den canlı yayınlanması” yönündeki bir soruya Gürlek, “Kanunumuzda duruşmanın canlı yayınlanması diye bir madde yok. Düzenleme yapılırsa olur tabii. Biz dosyamızdan eminiz” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, “İBB soruşturmasında sadece tanık beyanına dayalı hiçbir tutuklu yok. Mutlaka bir delil ile somutlaştırmışızdır. Varsa söyleyin, ertesi gün tahliye edeyim” dedi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ETKİNLİK

Yeni operasyonların gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve itirafların geldikçe soruşturmanın genişlediğini belirtti. “Bu yüz yılın en büyük yolsuzluk soruşturması. Adli tatilde izin yapmadık. Herkes sorumluluğunun farkında. Soruşturmayı kuyumcu hassasiyeti ile yürütüyoruz, süreç bu yüzden uzuyor” ifadelerini kullandı. Gürlek ayrıca, tutuklu isimlere etkin pişmanlıktan yararlanmaları için baskı yapıldığı iddialarını yalanlayarak, “Geliyor, ‘Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum’ diyor. Sürekli geliyorlar, kapılarda yatıyorlar” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE YARGILAMA ETKİSİ

“Çözüm süreci dava sürecini etkiler mi?” sorusunu da yanıtlayan Gürlek, “Biz bu süreci destekliyoruz ama yargılamaya etkisi olmaz” dedi. Ayrıca, İBB soruşturmasında “firari” durumda olan Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı için kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı.