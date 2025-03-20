İBB Soruşturmasında Yurt Dışına Firar Etti

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon sürüyor. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı’nın iki hafta önce yurt dışına çıkmış olduğu belirlendi. Firari Bağdatlı’nın, kendi üzerine kurduğu şirketler aracılığıyla Medya AŞ üzerinden 2022-2024 dönemi içerisinde 60’tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

İHALELERDE ŞÜPHELİ BAĞDATLI’NIN ETKİNLİĞİ

Bağdatlı’nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ’den de birçok ihale aldığı, yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu firmaların birçoğunun aynı adreslerde bulunduğu ve benzer dosyalara fiyat teklifi verdikleri görüldü. Soruşturmanın devamında, takip edilen şüpheli Bağdatlı’nın 5 Mart’ta, ABD’nin Houston kentine yapacağı uçuş için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.

BİLET ALIMI VE SINIRDIŞI ÇIKIŞ

Polislerin, evinin önünde bekleyerek sinyal takibi yaptığı Bağdatlı, bu durumu atlatmak için telefonunu evde bırakmayı tercih etti. Yapılan tespitlere göre, Bağdatlı 5 Mart günü saat 18.38’de 34 BCK 004 plakalı aracıyla İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmış.