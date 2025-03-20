İBB Soruşturmasında Yurt Dışına Kaçış İddiası

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun dahil birçok kişiyi gözaltına aldı.

EMRAH BAĞDATLI YURT DIŞINA KAÇTI

Gözaltı kararı olan isimlerden biri, Murat Ongun’a yakın bir isim olan Emrah Bağdatlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasının önemli ismi Bağdatlı, polislerin gözaltına almak için evine gitmesiyle birlikte kayıplara karıştı. Bağdatlı’nın firari olduğu tespit edildi. 4 Mart’ta İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.’ye yapılan operasyonda, bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuş, bu operasyonun ertesi günü Emrah Bağdatlı’nın, İpsala’dan yurtdışına kaçtığı ve sonrasında Amerika’ya geçtiği öğrenildi.

İHALELERDE ŞÜPHELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Emrah Bağdatlı’nın, kaçış sırasında telefonunu evde bıraktığı ve bu durumun Ongun tarafından da onaylandığı ifade ediliyor. İddiaya göre, Bağdatlı, kendisine bağlı şirketler vasıtasıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale bağladı.