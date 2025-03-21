İBB Soruşturmasındaki Bant Daraltma Kaldırıldı

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI ÇERÇEVESİNDE YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapılan gözaltılarla ilgili önemli bir karar alındı. Türkiye genelinde popüler sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaratan internet bant daraltma uygulaması kaldırıldı. Bu gelişme ile birlikte özellikle masaüstü ve mobil cihazlar üzerinden YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlara giriş yaparken yaşanan yüklenme problemleri sona erdi.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Bunun yanı sıra İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan da bir soruşturma başlatıldı.

GÖZALTILAR VE İFADE İŞLEMLERİ

Gerçekleşen gözaltı kararları doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirilen şüpheliler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor. Toplamda 87 şüphelinin ifade işlemlerine başlanırken, ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.