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İBB Su Fiyatlarına Yüzde 20 Zam

İBB İştirak Şirketinin Zamlı Su Fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Hamidiye A.Ş, su ürünlerine yüzde 20 oranında zam yaptı. Hamidiye Su markasının güncel tarifesine göre, markanın iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 100 liradan yüzde 20 artışla 120 liraya yükseldi.

Farklı Marka Su Fiyatlarındaki Artış

Diğer marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı da 120 liradan 140 liraya çıkarken, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya yükseldi. Hamidiye Su’ya en son 30 Ekim 2024 tarihinde yüzde 17,85 oranında zam yapılmıştı.

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