İBB Su Zammına Tepki Gösterildi

İBB MECLİSİNDE SU ZAMMI TEPKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AK Parti grubu, suya yapılan zamlarla ilgili tepkilerini dile getirdi. Bu zamların her ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları dikkate alınarak yapılmasını kabul eden grup, bunun haricinde yüzde 10 daha artış yapılmasına rağmen sesini yükseltti. Meclisin ikinci oturumu, İBB Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında düzenlendi.

YÜZDE 50 İNDİRİM VAADİ UNUTULDU

AK Parti’li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, İSKİ Genel Kurulu’nda ki tartışmalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinde suya yüzde 50 indirim yapma sözü verdiğini hatırlatarak, “İstanbullular suya yüzde 50 indirim beklerken, 5 yılın sonunda 2019’da 4 lira olan su fiyatının 37,92 liraya yükseltilmesiyle yüzde 948 zam yapılmıştır” dedi. Karaköse, gerçekleştirilen son İSKİ Genel Kurulu’nda karar verilen zamları da örneklendirerek, “Mayıs ayı itibarıyla 5 ayda toplam yüzde 12 zam uygulanarak suyun metreküp fiyatı 42,37 liraya çıkarılmıştır. Uygulanan yüzde 10 zam ise suyun metreküp fiyatını 46,62 liraya çıkartacak. Bu durumda 2019’dan itibaren yapılmış olan toplam zam oranı yüzde 1065 olacaktır.” diye konuştu.

GELECEK ZAM ORANLARI HAKKINDA UYARI

Yıl sonunda suyun metreküp fiyatının 55,57 lirayı geçeceğini belirten Karaköse, “Eğer 4 ay sonra ek bir yüzde 10 zam talebi yapılırsa, bu, suyun metreküp fiyatının 62,5 lirayı aşmasına yol açabilir. Bunu dikkate alarak, 2019’dan bu yana toplam zam oranının yüzde 1462’yi bulacağını söylemek mümkündür.” ifadelerini kullandı. Su zammının dolara ve enflasyona bağlı olduğunu savunan Karaköse, “2019 yılında bir metreküp su 0,67 dolar iken, bu zam sonrasında 1,20 doları buluyor, yani doları baz aldığımızda da aşırı bir artış söz konusu.” şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı olarak su zammına “hayır” oyu verdiklerini de kaydetti.

BÜTÇE GELİRLERİ KARAR ALIMINI ETKİLİYOR

Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu ise İSKİ tarifesine 2024 Aralık ayında yapılan yüzde 17,5’lik artışın ardından aylık bazda TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının yarısı kadar artış yapılması yönünde Meclis’le karar alındığını belirtti. Karaoğlu, 2025 yılı tahmini gelir bütçesinin 64 milyar 700 milyon lira olarak öngörüldüğünü ifade ederken, “2025’in ilk 4 ayında gerçekleşen bütçe gelirleri 15 milyar liranın biraz üstünde. İSKİ yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleşmesi için bütçe gelirlerinin düzenli şekilde sağlanması gerekiyor. Enflasyonun artış oranı sürekli olarak tarifedeki artış oranıyla paralel seyretmektedir.” açıklamasında bulundu.