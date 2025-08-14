İBB Toplantısında Lisans Talepleri Reddedildi

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’in başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleşti. Toplantıda, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda çalışan personel için İBB Personel Kartı kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifler üzerinde duruldu.

LİSANS BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.’nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı talebi ile Martı İleri Teknoloji A.Ş.’nin Martı Tag lisans başvuruları gündeme alındı. Zuppin XL Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş. tarafından sunulan başvuru, Turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden gayri yasal taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle oybirliği ile reddedildi. Martı Tag’in de uygulama üzerinden UKOME’den izin almadan taşımacılık yapma imkanı sunduğu için Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi de oybirliği ile geri çevrildi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda görevli personele İBB Personel Kartı kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi ise oybirliği ile kabul edildi.