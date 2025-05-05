İBB Trafik Haritası Güncellendi

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan trafik haritasına göre, trafik yoğunluğu durumu güncellendi. Hafta içi saatlerinde, özellikle işe giriş ve çıkış zamanlarında trafik yoğunluğunda artış gözlemleniyor. Toplu taşıma araçlarında da kalabalıkların yaşandığı bildiriliyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu şu an için yüzde 65 seviyesinde ölçüldü. Güncel trafik durumu haritası ise şu şekildedir.

YOĞUNLUĞUN ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde en fazla yoğunluğun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında gerçekleştiğini vurguluyor. Vatandaşların, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve trafik durumunu gözlemlemek için canlı haritayı takip etmeleri öneriliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR

İstanbul’da trafik yoğunluğunun ölçümünde İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan bilgiler kullanılıyor. Şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı olarak toplanan verilerle İstanbul trafik yoğunluğu haritası oluşturuluyor. Bu harita, sürücülere en güncel durum bilgilerini sunuyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA İPUÇLARI

Trafik sorunlarından kaçınmak için, kullanıcıların canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor. Ayrıca alternatif güzergâhların kullanılması, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerine ulaşılması ve navigasyon uygulamalarıyla en hızlı rotaların belirlenmesi öneriliyor.