İBB Usulsüz Harcama Soruşturması Başlatıldı mı?

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bazı etkinliklerle ilgili olarak usulsüz harcama yapıldığına dair iddialar üzerine gerekli adımları attı. Başsavcılık, usulsüz harcamaların kamu zararına neden olup olmadığını belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte resen bir soruşturma başlattı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE KONSER İNCELEMESİ

Ayrıca, dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda bir inceleme sürecine girdi. Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Ebru Güneş için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira ödendiği iddiaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı.