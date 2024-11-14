İBB Üzerinde Usulsüz Harcama İncelemesi Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bazı etkinliklere dair usulsüz harcama yapıldığı yönündeki iddialar üzerine adım attı. Başsavcılık, usulsüz harcamanın kamu zararı yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte resen bir soruşturma başlattı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ KONSER İNCELEMESİ

Ayrıca, dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerle ilgili olarak gelen ihbarlar üzerine bir inceleme başlattı. Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Ebru Güneş’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira ödeme yapıldığı iddiaları gündeme geldi.