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İBB Üzerindeki Usulsüz Harcama İddiaları Soruşturuluyor

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI USULSÜZ HARCAMALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bazı etkinliklerde yapılmış olan usulsüz harcamalara yönelik olarak kamu zararına yol açıldığı iddialarını göz önünde bulundurarak resen bir soruşturma süreci başlattı. Başsavcılık, İBB ile ilişkili etkinliklerdeki usulsüz harcama iddialarını değerlendirdikten sonra hemen harekete geçti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KOORDİNE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma, usulsüz harcamaların gerçekten kamu zararına yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle iş birliği içerisinde yürütülüyor. Başsavcılık, bu süreçte gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak için ilgili tüm belgeleri gözden geçirecek.

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