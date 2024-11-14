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İBB Üzerinden Usulsüz Harcama Soruşturması

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili bazı etkinliklerde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili olarak harekete geçti. Başsavcılık, bu usulsüz harcamaların kamu zararına yol açıp açmadığını tespit etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte resen bir soruşturma başlattı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE KONSER İNCELEMESİ

Ayrıca, dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlere dair gelen ihbarlar üzerine bir inceleme başlattı. Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş’e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira ödeme yapıldığı iddia edildi.

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