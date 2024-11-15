“İBB ve ABB İle İlgili İnceleme”

ADALLET BAKANI TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir’de düzenlediği basın toplantısında 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Tunç, sosyal medyada artan hakaret suçlarına dikkat çekerek, “Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇLARI

Bakan Tunç, sosyal medyada hakaret suçlarının giderek arttığını vurguladı. “Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Denetimli serbestlik cezasızlık algısına yol açıyor” diyen Bakan Tunç, toplumun huzuru için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

İBB VE ABB İLE İLGİLİ DENETİMLER

İBB ve ABB’ye yönelik incelemenin başlatıldığına değinen Bakan Tunç, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. “Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir” dedi. Ayrıca, yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, kimseden talimat almadığını da ekledi.

YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bakan Tunç, geçmişteki yargı süreçlerinin günümüzdeki yargı ile karşılaştırılmasını eleştirerek, “İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu, 27 Mayıs yargısını özlemektir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yargının kimsenin arka bahçesi olmadığını ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret teşkil edeceğini vurguladı.